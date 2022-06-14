  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Серена Уильямс сыграет на Уимблдоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серена Уильямс сыграет на Уимблдоне

Теннис
(1 голосов)

Интерес к турниру не пропал

Серена Уильямс сыграет на Уимблдоне

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила, что выступит на Уимблдоне 2022 года. Об этом она написала в своих социальных сетях. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

"SW и SW19. Это свидание. 2022-й. Увидимся. Вперёд", — написала Уильямс.

Последний титул на турнире "Большого шлема" Серена Уильямс завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серена Уильямс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде