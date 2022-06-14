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Серена Уильямс сыграет на Уимблдоне
Интерес к турниру не пропал
фото - flashscore.com.ua
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила, что выступит на Уимблдоне 2022 года. Об этом она написала в своих социальных сетях. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
"SW и SW19. Это свидание. 2022-й. Увидимся. Вперёд", — написала Уильямс.
Последний титул на турнире "Большого шлема" Серена Уильямс завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии.
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