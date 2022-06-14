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Ник Кирьос вышел во второй круг турнира в Галле

Теннис
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Теннисист успешно преодолел стартовый этап

Ник Кирьос вышел во второй круг турнира в Галле

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В стартовом матче Кирьос (WC) обыграл представителя Германии Даниэля Альтмайера.

Ник Кирьос - Даниэль Альтмайер 6:3. 7:5

Следующим соперником австралийца станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 2) – Бенжамен Бонзи (Франция).

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В статье: Ник Кирьос
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