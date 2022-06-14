Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ник Кирьос вышел во второй круг турнира в Галле
Теннисист успешно преодолел стартовый этап
Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
В стартовом матче Кирьос (WC) обыграл представителя Германии Даниэля Альтмайера.
Ник Кирьос - Даниэль Альтмайер 6:3. 7:5
Следующим соперником австралийца станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 2) – Бенжамен Бонзи (Франция).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ракетная атака по западу Украины: ПВО сбила российские ракеты в трех областях
- Россияне нанесли очередной ракетный удар - взрывы в Тернопольской и Львовской областях
- Легионер Динамо не хочет возвращаться в киевский клуб
- АТР. 205 ракетка мира Ван Рейтховен обыграл в финале вторую ракетку Медведева
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet