Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серена Уильямс сыграет с Онс Жабер на турнире в Истбурне
Соревнования стартуют 19 июня
фото - flashscore.com.ua
Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) объявила, что 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир категории WTA-500 в Истбурне в парном разряде.
Соревнования пройдут перед стартом Уимблдона-2022, с 19 по 25 июня.
40-летняя Серена сыграет в паре с четвёртой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер. При этом отмечается, что их первый матч состоится не раньше вторника.
Популярное сейчас
- Россияне нанесли очередной ракетный удар - взрывы в Тернопольской и Львовской областях
- Сайпан тревоги нашей: как Рой Кин послал тренера и остался без чемпионата мира
- Без Яремчука и Пихаленка. Заявка сборной Украины на игру с Ирландией
- Глава АТР об отстранении россиян от Уимблдона: Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество