Серена Уильямс сыграет с Онс Жабер на турнире в Истбурне

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) объявила, что 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир категории WTA-500 в Истбурне в парном разряде.

Соревнования пройдут перед стартом Уимблдона-2022, с 19 по 25 июня.

40-летняя Серена сыграет в паре с четвёртой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер. При этом отмечается, что их первый матч состоится не раньше вторника.