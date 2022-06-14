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Серена Уильямс сыграет с Онс Жабер на турнире в Истбурне

Теннис
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Соревнования стартуют 19 июня

Серена Уильямс сыграет с Онс Жабер на турнире в Истбурне

фото - flashscore.com.ua

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Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) объявила, что 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир категории WTA-500 в Истбурне в парном разряде.

Соревнования пройдут перед стартом Уимблдона-2022, с 19 по 25 июня.

40-летняя Серена сыграет в паре с четвёртой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер. При этом отмечается, что их первый матч состоится не раньше вторника.

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В статье: Серена Уильямс
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