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Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Галле

Теннис
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Грек обыграл Бенжамена Бонзи

Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Галле

Фото: Tennishead

Новина українською

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче первого круга Циципас обыграл представителя Франции Бенжамена Бонзи.

Стефанос Циципас - Бенжамен Бонзи 7:6 (7:1), 1:6, 6:3

Встреча продлилась 1 час 57 минут. Циципас 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Бонзи шесть эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующем соперником Циципаса в Галле станет австралиец Ник Кирьос.

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В статье: Стефанос Циципас
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