Новак Джокович может пропустить US Open-2022

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович рискует пропустить Открытый чемпионат США – 2022, сообщает The Telegraph.

По информации издания, иммиграционная служба США не планирует отменять обязательное наличие у путешественников сертификатов о вакцинации от коронавируса. При этом на прошлой неделе организация сняла обязательное наличие у въезжающих в США отрицательных результатов теста на COVID-19, сделанных перед вылетом.

Напомним, Джокович не делал прививку от коронавируса, из-за чего пропустил Открытый чемпионат Австралии – 2022. Таким образом, титулованный теннисист может не сыграть сразу на двух турнирах "Большого шлема" в году.