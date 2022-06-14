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Новак Джокович может пропустить US Open-2022

Теннис
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У теннисиста нет сертификата о вакцинации

Новак Джокович может пропустить US Open-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович рискует пропустить Открытый чемпионат США – 2022, сообщает The Telegraph.

По информации издания, иммиграционная служба США не планирует отменять обязательное наличие у путешественников сертификатов о вакцинации от коронавируса. При этом на прошлой неделе организация сняла обязательное наличие у въезжающих в США отрицательных результатов теста на COVID-19, сделанных перед вылетом.

Напомним, Джокович не делал прививку от коронавируса, из-за чего пропустил Открытый чемпионат Австралии – 2022. Таким образом, титулованный теннисист может не сыграть сразу на двух турнирах "Большого шлема" в году.

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В статье: Новак Джокович
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