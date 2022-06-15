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Стаховский: Уимблдон — единственная организация, у которой есть моральный кодекс
Украинец высказался о решении Us Open
Украинский теннисист Сергей Стаховский, ранее вступивший в ряды украинской армии, отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских и белорусских игроков до US Open – 2022 в нейтральном статусе.
"Вы не можете назначать цену за возможность жить в мире". Я приветствую Уимблдон — единственную организацию, у которой есть моральный кодекс", — написал Стаховский в своих социальных сетях.
Турнир "Большого шлема" на харде пройдёт в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.
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