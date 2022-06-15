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Рафаэль Надаль проведёт специальную пресс-конференцию на Мальорке
Испанец уже анонсировал это событие
Фото: The North East Affairs
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в пятницу, 17 июня, соберёт специальную пресс-конференцию, сообщает испанский Eurosport.
14-кратный чемпион "Ролан Гаррос" посетил парламент Балеарских островов – своей родины. Ранее прошедший радиочастотное лечение стопы Рафаэль провёл уже три тренировки на Мальорке, где на следующей неделе состоится турнир категории ATP-250.
При входе в здание парламента Надаля ждали журналисты. Их интересовали два вопроса: каковы результаты лечения стопы и правдива ли информация о том, что Рафаэль и его жена Мери Перельо впервые готовятся стать родителями.
"В эту пятницу", — сказал Надаль СМИ, имея в виду грядущую пресс-конференцию.
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