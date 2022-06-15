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Ник Кирьос переиграл Стефаноса Циципаса в 1/8 финала турнира в Галле

Теннис
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Грек не справился с задачей

Ник Кирьос переиграл Стефаноса Циципаса в 1/8 финала турнира в Галле

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65-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче второго круга Кирьос обыграл шестую ракетку мира, грека Стефаноса Циципаса.

Ник Кирьос - Стефанос Циципас 5:7, 6:2, 6:4

Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Кирьос девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Циципаса 18 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в полуфинал Кирьос сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6).

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В статье: Стефанос Циципас Ник Кирьос
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