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Ястремская остановилась в четвертьфинале Бирмингема

Теннис
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Украинка боролась, но высшую по рангу соперницу не победила

Ястремская остановилась в четвертьфинале Бирмингема

Фото: Tennis.bg

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила 1/4 финала теннисного турнира в Бирмингеме. Ее соперницей была Чжан Шуай, выигравшая поединок в двух сетах.

Несмотря на то, что игра завершилась в двух партиях, борьба шла в каждой из них. В середине первого сета соперницы обменялись брейками, а в одиннадцатом гейме Ястремская во второй раз за игру не смогла сохранить свою подачу. Вторая партия стартовала с еще одного брейка от Чжан. В заключительной части сета китаянка свою подачу не удержала, но тут же ответила обратным брейком.

Это была четвертая встреча в истории между Ястремской и Чжан. К сожалению, в трех последних украинка проигрывала.

WTA. Бирмингем. Трава. Четвертьфинал
Даяна Ястремская (Украина, 79) – Чжан Шуай (Китай, 54) 5:7, 4:6

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В статье: Чжан Шуай Даяна Ястремская
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