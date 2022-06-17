Ястремская остановилась в четвертьфинале Бирмингема

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила 1/4 финала теннисного турнира в Бирмингеме. Ее соперницей была Чжан Шуай, выигравшая поединок в двух сетах.

Несмотря на то, что игра завершилась в двух партиях, борьба шла в каждой из них. В середине первого сета соперницы обменялись брейками, а в одиннадцатом гейме Ястремская во второй раз за игру не смогла сохранить свою подачу. Вторая партия стартовала с еще одного брейка от Чжан. В заключительной части сета китаянка свою подачу не удержала, но тут же ответила обратным брейком.

Это была четвертая встреча в истории между Ястремской и Чжан. К сожалению, в трех последних украинка проигрывала.

WTA. Бирмингем. Трава. Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина, 79) – Чжан Шуай (Китай, 54) 5:7, 4:6