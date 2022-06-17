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Людмила Киченок и Остапенко вышли в финал парного турнира в Бирмингеме
Людмила Киченок не выигрывала парные турниры WTA с 2019 года
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с латышкой украинского происхождения Еленой Остапенко вышла в финал теннисного турнира в Бирмингеме в парном разряде. В поединке 1/2-й украино-латвийский дуэт одолел Люси Градецкую и Саню Мирзу в двух сетах.
Игра длилась чуть менее двух часов и в обоих сетах дошла до тай-брейков. Оба из них Киченок и Остапенко выиграли с минимальным преимуществом - 7:5 и 9:7.
Соперник по финалу еще не определился.
Ранее мы сообщали, что 29-летняя Людмила Киченок впервые в карьере
WTA. Пары. Бирмингем. Трава. Полуфинал
Люси Градецкая / Саня Мирза – Людмила Киченок / Елена Остапенко 6:7 (5:7), 6:7 (7:9)
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