Тренер сборной Украины: В теннисном мире 90% война совсем не интересует

Тренер женской сборной Украины по теннису Ольга Савчук перед началом Открытого чемпионата Великобритании рассказала, как многие местные жители и другие теннисисты в Туре знают о войне в Украине. Ее слова цитирует БТУ:

"В Англии освещают события не поверхностно, а наоборот, достаточно глубоко. Но когда я показываю знакомым и коллегам видео от своих друзей и родственников, где есть разрушенные дома, весь этот ужас из Бучи и Мариуполя, многие удивляются. Мол, ах, вот как выглядят разрушенные дома, ах вот как оказывается все плохо.

Лично для меня это удивительная реакция, показывающая, что люди действительно очень поверхностно интересуются происходящим.

В теннисном мире я так понимаю, что 90% это совсем не интересует. Меня это лично шокировало, ранило, и я каждый день об этом думаю. Я постоянно говорю об этом с мамой, не могу понять, как такое вообще возможно и насколько многим… Не могу сказать, что все равно просто они даже не пытаются ничего узнать.

Хотя, конечно, очень многие волнуются и помогают, но здесь я говорю конкретно о том, с чем я сталкиваюсь в теннисном мире с коллегами" – сказала она.