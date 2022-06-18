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Тренер сборной Украины: В теннисном мире 90% война совсем не интересует
И это очень плохо
БТУ
Тренер женской сборной Украины по теннису Ольга Савчук перед началом Открытого чемпионата Великобритании рассказала, как многие местные жители и другие теннисисты в Туре знают о войне в Украине. Ее слова цитирует БТУ:
"В Англии освещают события не поверхностно, а наоборот, достаточно глубоко. Но когда я показываю знакомым и коллегам видео от своих друзей и родственников, где есть разрушенные дома, весь этот ужас из Бучи и Мариуполя, многие удивляются. Мол, ах, вот как выглядят разрушенные дома, ах вот как оказывается все плохо.
Лично для меня это удивительная реакция, показывающая, что люди действительно очень поверхностно интересуются происходящим.
В теннисном мире я так понимаю, что 90% это совсем не интересует. Меня это лично шокировало, ранило, и я каждый день об этом думаю. Я постоянно говорю об этом с мамой, не могу понять, как такое вообще возможно и насколько многим… Не могу сказать, что все равно просто они даже не пытаются ничего узнать.
Хотя, конечно, очень многие волнуются и помогают, но здесь я говорю конкретно о том, с чем я сталкиваюсь в теннисном мире с коллегами" – сказала она.
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