  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович показал трогательное фото с женой
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович показал трогательное фото с женой

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Великолепная пара

Новак Джокович показал трогательное фото с женой

Фото: AFP/Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, третья ракетка мира, Новак Джокович поделился с болельщиками новым фото со своей женой. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.

Новак Джокович показал трогательное фото с женой - изображение 1

Напомним, что ранее Рафаэль Надаль рассказал, планирует ли выступать на Уимблдоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде