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Новак Джокович показал трогательное фото с женой
Великолепная пара
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Сербский теннисист, третья ракетка мира, Новак Джокович поделился с болельщиками новым фото со своей женой. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Рафаэль Надаль
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