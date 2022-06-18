Новак Джокович показал трогательное фото с женой

Сербский теннисист, третья ракетка мира, Новак Джокович поделился с болельщиками новым фото со своей женой. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Рафаэль Надаль рассказал , планирует ли выступать на Уимблдоне.