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Украинские красотки: Цуренко и Костюк вместе готовятся к Уимблдону. Фото
Удачи вам, девушки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк и ее соотечественница Леся Цуренко готовятся к Открытому чемпионату Великобритании – Уимблдону. Соответствующее фото Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Рафаэль Надаль ранее
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