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Наоми Осака пропустит Уимблдон 2022
Очень досадно
Японская теннисистка Наоми Осака объявила о неучастии в Открытом чемпионате Великобритании – Уимблдоне.
Такое же решение приняла канадка Эжени Бушар.
Вместо них в основной сетке турнира сыграют Бернарда Пера и Лаура Пигосси. Напомним, что Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.
Отметим, что ранее Рафаэль Надаль
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