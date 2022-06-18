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Наоми Осака пропустит Уимблдон 2022

Теннис
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Очень досадно

Наоми Осака пропустит Уимблдон 2022

UA-Футбол
Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака объявила о неучастии в Открытом чемпионате Великобритании – Уимблдоне.

Такое же решение приняла канадка Эжени Бушар.

Вместо них в основной сетке турнира сыграют Бернарда Пера и Лаура Пигосси. Напомним, что Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.

Отметим, что ранее Рафаэль Надаль рассказал, планирует ли выступить на Уимблдоне.

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В статье: Наоми Осака Уимблдон
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