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Денис Молчанов проиграл в парном финале Челленджера
Украинец выступал в паре со словаком
Фото: Tennis World
Монтекьяруголо ("Челленджер"), украинский теннисист Денис Молчанов, в паре со словаком Игорем Зеленаем, проиграл в финале парного турнира. Украинца обыграли итальянец Лучиано Дардери и бразилец Фернандо Ромболи.
Для Молчанова и Зеленая это был уже десятый финал парного турнира серии "Челленджер". В десяти матчах финальной стадии они проиграли лишь во второй раз – ранее это случалось только в китайском Шэньчжэне.
Грунт.
Денис Молчанов (Украина), Игор Зеленай (Словакия) – Лучиано Дардери (Италия), Фернандо Ромболи (Бразилия)
2:6|3:6
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