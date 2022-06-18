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Денис Молчанов проиграл в парном финале Челленджера

Теннис
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Украинец выступал в паре со словаком

Денис Молчанов проиграл в парном финале Челленджера

Фото: Tennis World

UA-Футбол
Новина українською

Монтекьяруголо ("Челленджер"), украинский теннисист Денис Молчанов, в паре со словаком Игорем Зеленаем, проиграл в финале парного турнира. Украинца обыграли итальянец Лучиано Дардери и бразилец Фернандо Ромболи.

Для Молчанова и Зеленая это был уже десятый финал парного турнира серии "Челленджер". В десяти матчах финальной стадии они проиграли лишь во второй раз – ранее это случалось только в китайском Шэньчжэне.

Грунт.

Денис Молчанов (Украина), Игор Зеленай (Словакия) – Лучиано Дардери (Италия), Фернандо Ромболи (Бразилия)

2:6|3:6

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В статье: теннис Денис Молчанов Игор Зеленай
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