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WTA. Стали известны соперницы украинских теннисисток на турнире в Итсборне
Украину представят Ястремская, Калинина и Костюк
Фото: WTA Tennis
Истборн (WTA), определились будущие соперницы украинок в основной сетке британского турнира. Украину представят трое: Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.
Калинина, 37 ракетка мира, сыграет против румынки Сораны Кырсти, 36 ракетки мира. Даяна Ястремская, 79 ракетка мира, сыграет с победительницей квалификации. Марта Костюк будет играть против швейцарки Виктории Голубич.
Ангелина Калинина играла с Сораной Кырстей лишь однажды, в январе этого года, в австралийской Аделаиде. Тогда украинка одержала победу. Сейчас же победительница пары сыграет с шестой ракеткой мира Марией Саккари во втором круге.
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