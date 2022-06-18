  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA. Стали известны соперницы украинских теннисисток на турнире в Итсборне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA. Стали известны соперницы украинских теннисисток на турнире в Итсборне

Теннис
(1 голосов)

Украину представят Ястремская, Калинина и Костюк

WTA. Стали известны соперницы украинских теннисисток на турнире в Итсборне

Фото: WTA Tennis

UA-Футбол
Новина українською

Истборн (WTA), определились будущие соперницы украинок в основной сетке британского турнира. Украину представят трое: Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Калинина, 37 ракетка мира, сыграет против румынки Сораны Кырсти, 36 ракетки мира. Даяна Ястремская, 79 ракетка мира, сыграет с победительницей квалификации. Марта Костюк будет играть против швейцарки Виктории Голубич.

Ангелина Калинина играла с Сораной Кырстей лишь однажды, в январе этого года, в австралийской Аделаиде. Тогда украинка одержала победу. Сейчас же победительница пары сыграет с шестой ракеткой мира Марией Саккари во втором круге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Сорана Кирстя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде