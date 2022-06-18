WTA. Стали известны соперницы украинских теннисисток на турнире в Итсборне

Истборн (WTA), определились будущие соперницы украинок в основной сетке британского турнира. Украину представят трое: Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Калинина, 37 ракетка мира, сыграет против румынки Сораны Кырсти, 36 ракетки мира. Даяна Ястремская, 79 ракетка мира, сыграет с победительницей квалификации. Марта Костюк будет играть против швейцарки Виктории Голубич.

Ангелина Калинина играла с Сораной Кырстей лишь однажды, в январе этого года, в австралийской Аделаиде. Тогда украинка одержала победу. Сейчас же победительница пары сыграет с шестой ракеткой мира Марией Саккари во втором круге.