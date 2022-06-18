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АТР. Хуркач и Медведев – в финале Галле

Теннис
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В полуфинале обыгран Ник Кириос

АТР. Хуркач и Медведев – в финале Галле

Фото: ATP Tour

UA-Футбол
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Галле (АТР), польский теннисист Хуберт Хуркач и россиянин Даниил Медведев вышли в финал немецкого турнира. Первый в полуфинале обыграл австралийца Ника Кириоса, второй – немца Оскара Отте.

Хуберт является 12 ракеткой мира, Медведев – первой. Они ранее играли уже 4 раза: дважды побеждал Хуркач, и дважды – Даниил. В финале они не встречались еще ни разу.

Трава.

Хуберт Хуркач (Польша) – Ник Кириос (Австралия)

4:6|7:6|7:6

Даниил Медведев (Россия) – Оскар Отте (Германия)

7:6|6:3

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В статье: теннис Ник Кириос Оскар Отте Даниил Медведев Хуберт Хуркач
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