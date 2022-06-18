АТР. Хуркач и Медведев – в финале Галле

Галле (АТР), польский теннисист Хуберт Хуркач и россиянин Даниил Медведев вышли в финал немецкого турнира. Первый в полуфинале обыграл австралийца Ника Кириоса, второй – немца Оскара Отте.

Хуберт является 12 ракеткой мира, Медведев – первой. Они ранее играли уже 4 раза: дважды побеждал Хуркач, и дважды – Даниил. В финале они не встречались еще ни разу.

Трава.

Хуберт Хуркач (Польша) – Ник Кириос (Австралия)

4:6|7:6|7:6

Даниил Медведев (Россия) – Оскар Отте (Германия)

7:6|6:3