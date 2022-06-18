Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АТР. Хуркач и Медведев – в финале Галле
В полуфинале обыгран Ник Кириос
Фото: ATP Tour
Галле (АТР), польский теннисист Хуберт Хуркач и россиянин Даниил Медведев вышли в финал немецкого турнира. Первый в полуфинале обыграл австралийца Ника Кириоса, второй – немца Оскара Отте.
Хуберт является 12 ракеткой мира, Медведев – первой. Они ранее играли уже 4 раза: дважды побеждал Хуркач, и дважды – Даниил. В финале они не встречались еще ни разу.
Трава.
Хуберт Хуркач (Польша) – Ник Кириос (Австралия)
4:6|7:6|7:6
Даниил Медведев (Россия) – Оскар Отте (Германия)
7:6|6:3
Популярное сейчас
- Секретарь СНБО: Не понимаю, с какого испуга Подоляк сейчас голос армии. Я его видел только на пеньках януковича
- Цыганков не хочет оставаться в Динамо. Цена на него – 20 млн евро – Источник
- Польша может взять на себя ПВО над западными областями Украины
- Стаховский: Уимблдон — единственная организация, у которой есть моральный кодекс
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню