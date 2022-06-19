Свитолина устраивает благотворительный аукцион перед Уимблдоном

Украинская теннисистка Элина Свитолина организует благотворительный аукцион перед началом Открытого чемпионата Великобритании – Уимблдоном.

После специального дня, в рамках которого состоятся выставочные игры, британский обед, на корты выйдут профессионалы, юные игроки, любители, наша спортсменка выставит на аукцион форму, в которой выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио, а также ракетку.

80% вырученных средств будет направлено в Фонд Элины Светолиной.