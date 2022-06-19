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Свитолина устраивает благотворительный аукцион перед Уимблдоном
Так держать
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина организует благотворительный аукцион перед началом Открытого чемпионата Великобритании – Уимблдоном.
После специального дня, в рамках которого состоятся выставочные игры, британский обед, на корты выйдут профессионалы, юные игроки, любители, наша спортсменка выставит на аукцион форму, в которой выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио, а также ракетку.
80% вырученных средств будет направлено в Фонд Элины Светолиной.
Напомним, что ранее Свитолина
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