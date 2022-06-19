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Свитолина устраивает благотворительный аукцион перед Уимблдоном

Теннис
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Так держать

Свитолина устраивает благотворительный аукцион перед Уимблдоном

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина организует благотворительный аукцион перед началом Открытого чемпионата Великобритании – Уимблдоном.

После специального дня, в рамках которого состоятся выставочные игры, британский обед, на корты выйдут профессионалы, юные игроки, любители, наша спортсменка выставит на аукцион форму, в которой выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио, а также ракетку.

80% вырученных средств будет направлено в Фонд Элины Светолиной.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала, почему против участия россиян и белорусов на US Open.

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В статье: Элина Свитолина Уимблдон
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