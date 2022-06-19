WTA. Аддад Майя вышла во второй финал подряд. Ей предстоит сыграть с Чжан Шуай

Бирмингем (WTA), бразильская теннисистка, 32 ракетка мира Беатрис Аддад Майя вышла в финал британского турнира, обыграв румынку, двадцатую ракетку мира Симону Халеп. В финале бразильянка сыграет с китаянкой Чжан Шуай, 54 ракеткой мира.

Для Аддад Майи это уже второй выход в финал турнира подряд. Ранее она стала чемпионкой на соревновании WTA250 в Ноттингеме, обыграв американку Алисон Риске в решающем матче.

Трава.

Беатрис Аддад Майя (Бразилия) – Симона Халеп (Румыния)

6:3|2:6|6:4

Чжан Шуай (Китай) – Сорана Кырстя (Румыния)

4:6|6:1|7:6(5)