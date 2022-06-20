WTA. Истборн. Костюк обыграла опытную швейцарку и вышла на 15-ю ракетку мира

В воскресенье, 19 июня, на турнире WTA 500 в Истборне украинская теннисистка Марта Костюк обыграла швейцарку Викторию Голубич.

Уже во втором гейме Марта сделала брейк, уверенно принимала свою подачу, а в восьмом гейме закрыла сет. Во втором сете все получилось еще быстрее – 6:1. В общей сложности украинке понадобилось чуть больше часа, чтобы обыграть свою соперницу.

В 1/16 финала Костюк встретится с 15 ракеткой мира чешкой Барборой Крейчиковой. Марта встречалась с этой соперницей в 2018 году на Australian Open и тогда победила 2:1.

WTA. Истборн. Трава. 1/32 финала

Виктория Голубич (Швейцария, 51) – Марта Костюк (Украина, 79) 0:2 (2:6, 1:6)