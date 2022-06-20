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WTA. Истборн. Костюк обыграла опытную швейцарку и вышла на 15-ю ракетку мира
Справилась через час
Фото: Fox News
В воскресенье, 19 июня, на турнире WTA 500 в Истборне украинская теннисистка Марта Костюк обыграла швейцарку Викторию Голубич.
Уже во втором гейме Марта сделала брейк, уверенно принимала свою подачу, а в восьмом гейме закрыла сет. Во втором сете все получилось еще быстрее – 6:1. В общей сложности украинке понадобилось чуть больше часа, чтобы обыграть свою соперницу.
В 1/16 финала Костюк встретится с 15 ракеткой мира чешкой Барборой Крейчиковой. Марта встречалась с этой соперницей в 2018 году на Australian Open и тогда победила 2:1.
WTA. Истборн. Трава. 1/32 финала
Виктория Голубич (Швейцария, 51) – Марта Костюк (Украина, 79) 0:2 (2:6, 1:6)
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