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Цуренко тоже пробилась! Сегодня на турнире в Истборне сыграют четыре украинки

Теннис
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Цуренко тоже пробилась! Сегодня на турнире в Истборне сыграют четыре украинки

UA-Футбол
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На этой неделе состоится турнир серии WTA 500 в английском Истборне – он традиционно считается последним этапом подготовки перед Уимблдоном.

Примечательно, что в этом году в основной сетке сыграют сразу четверо представительниц Украины. Леся Цуренко в воскресенье, 19 июня выиграла свой финал квалификации у 120-й ракетки мира Хезер Уотсон. Если в первом сете у опытной украинки не было проблем – 2:6, то во втором все решилось на тайбрейке (6:7 (6:8)).

Примечательно, что в воскресенье уже было сыграно несколько матчей основной сетки. В частности, Марта Костюк прошла швейцарку Викторию Голубич. Кроме Костюк и Цуренко, на турнире в Истборне сыграют Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Ориентировочно в 13:00 (напоминаем, матчи проходят на открытых кортах, английская погода может вносить коррективы) Леся Цуренко сыграет с 20-летней Камилой Осорио из Колумбии (61 место в рейтинге WTA).

В 16:00 Даяна Ястремская сыграет с хорваткой Донной Векич (93).

В 17:30 Ангелина Калинина сыграет с опытной румынкой Сораной-Михаэлой Кристя (32).

В 19:00 Марта Костюк встретится с чешкой Барборой Крейчиковой (15).

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В статье: Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина
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