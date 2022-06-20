Илья Марченко прошел первый раунд квалификации на Уимблдон

На одном из четырех турниров серии Grand Slam – Уимблдоне – стартовала квалификация. В понедельник, 20 июня, свой матч провел 34-летний украинский теннисист Илья Марченко, который в рейтинге АТР занимает 275-е место. Его соперником был представитель Нидерландов Эспер де Йонг (216 место).

В первом сете соперники брали подачи друг друга вплоть до 11-го гейма, когда Илье удалось сделать брейк. После этого он закрыл сет. А вот во втором Марченко провалился, проиграв сет под ноль.

Впрочем, в третьем украинец взял себя в руки, сделал брейк в седьмом гейме и этого ему хватило для всеобщей победы.

За матч Марченко совершил четыре эйса (против 11 у соперника), активно выиграл 21 розыгрыш (против 31 у соперника) и допустил 30 невынужденных ошибок (против 25 у де Йонга).

В полуфинале квалификации Илья сыграет с представителем Тайваня Джейсоном Юнгом, который в рейтинге занимает 233-е место. Интересно, что соперники пересекались только раз – девять лет назад в Сан-Хосе, тогда победил Марченко. Поединок с Юнгом намечен на 22 июня.

Уимблдон. Мужчины. Квалификация. Первый раунд

Эспер де Йонг (Нидерланды, 216) – Илья Марченко (Украина, 275) 1:2 (5:7, 6:0, 4:6)