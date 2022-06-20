  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Илья Марченко прошел первый раунд квалификации на Уимблдон
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Илья Марченко прошел первый раунд квалификации на Уимблдон

Теннис
(1 голосов)

На очереди - 33-летний тайванец

Илья Марченко прошел первый раунд квалификации на Уимблдон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На одном из четырех турниров серии Grand Slam – Уимблдоне – стартовала квалификация. В понедельник, 20 июня, свой матч провел 34-летний украинский теннисист Илья Марченко, который в рейтинге АТР занимает 275-е место. Его соперником был представитель Нидерландов Эспер де Йонг (216 место).

В первом сете соперники брали подачи друг друга вплоть до 11-го гейма, когда Илье удалось сделать брейк. После этого он закрыл сет. А вот во втором Марченко провалился, проиграв сет под ноль.

Впрочем, в третьем украинец взял себя в руки, сделал брейк в седьмом гейме и этого ему хватило для всеобщей победы.

За матч Марченко совершил четыре эйса (против 11 у соперника), активно выиграл 21 розыгрыш (против 31 у соперника) и допустил 30 невынужденных ошибок (против 25 у де Йонга).

В полуфинале квалификации Илья сыграет с представителем Тайваня Джейсоном Юнгом, который в рейтинге занимает 233-е место. Интересно, что соперники пересекались только раз – девять лет назад в Сан-Хосе, тогда победил Марченко. Поединок с Юнгом намечен на 22 июня.

Уимблдон. Мужчины. Квалификация. Первый раунд
Эспер де Йонг (Нидерланды, 216) – Илья Марченко (Украина, 275) 1:2 (5:7, 6:0, 4:6)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илья Марченко Уимблдон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде