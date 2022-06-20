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Калинина за час вышла во второй круг Истборна

Теннис
(1 голосов)

Следующая игра 22 июня

Калинина за час вышла во второй круг Истборна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина уверенно стартовала на теннисном турнире в Истборне (Великобритания). Первая ракетка Украины за 45 минут одолела сопротивление румынки Сораны-Михаэлы Кирсти.

Калинина в первом сете не оставила своей сопернице ни малейшего шанса и забрала партию 6:0. В начале второго сета Кирстя забрала свою подачу, однако после этого уступила в двух подряд геймах и снялась с игры. Одной из причин такого решения могла стать усталость, ведь вчера румынка играла в полуфинале турнира в Бирмингеме, а уже сегодня должна стартовать в Истборне.

Во втором круге соперницей Калининой станет пятая ракетка мира, Мария Саккари.

WTA. Злаки. Истборн. Первый раунд
Ангелина Калинина (Украина, 36) - Сорона-Михаэла Кирстя (Румыния, 32) 6:0, 2:1, отказ Кирсти

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В статье: Ангелина Калинина Сорана Кирстя
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