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Калинина за час вышла во второй круг Истборна
Следующая игра 22 июня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина уверенно стартовала на теннисном турнире в Истборне (Великобритания). Первая ракетка Украины за 45 минут одолела сопротивление румынки Сораны-Михаэлы Кирсти.
Калинина в первом сете не оставила своей сопернице ни малейшего шанса и забрала партию 6:0. В начале второго сета Кирстя забрала свою подачу, однако после этого уступила в двух подряд геймах и снялась с игры. Одной из причин такого решения могла стать усталость, ведь вчера румынка играла в полуфинале турнира в Бирмингеме, а уже сегодня должна стартовать в Истборне.
Во втором круге соперницей Калининой станет пятая ракетка мира, Мария Саккари.
WTA. Злаки. Истборн. Первый раунд
Ангелина Калинина (Украина, 36) - Сорона-Михаэла Кирстя (Румыния, 32) 6:0, 2:1, отказ Кирсти
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