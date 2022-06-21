Молодая украинская теннисистка прошла первый раунд квалификации на Уимблдоне

20-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур, которая в рейтинге WTA занимает 130-е место, успешно стартовала в квалификации к турниру серии Grand Slam Уимблдон. Соперницей украинки стала представительница Нидерландов Сузан Ламенс (170 место).

В первом сете Снигур разрешила сопернице повести со счетом 1:4, но при счете 3:5 Дарья сделала брейк, выровняла положения, снова отобрала подачу и выиграла в итоге сет. Такой спурт Снигур деморализовал Ламенс, которая во втором сете смогла взять только один гейм (уже при счете 5:0).

В полуфинале квалификации Дарья Снигур встретится с 29-летней венгеркой Тимеей Бабос, которая в 2016-м даже была в ТОП-30, но сейчас она плетется в хвосте третьей сотни рейтинга.

Уимблдон. Женщины. Квалификация. Четвертьфинал

Сузан Ламенс (Нидерланды, 170) – Дарья Снигур (Украина, 130) 0:2 (5:7, 1:6)

Напомним, что в 2019-му Снигур выигрывала юношеский Уимблдон.