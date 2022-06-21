  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Молодая украинская теннисистка прошла первый раунд квалификации на Уимблдоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Молодая украинская теннисистка прошла первый раунд квалификации на Уимблдоне

Теннис
(1 голосов)

Дарья Снегирь идет дальше

Молодая украинская теннисистка прошла первый раунд квалификации на Уимблдоне

Фото: Getty Images

Новина українською

20-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур, которая в рейтинге WTA занимает 130-е место, успешно стартовала в квалификации к турниру серии Grand Slam Уимблдон. Соперницей украинки стала представительница Нидерландов Сузан Ламенс (170 место).

В первом сете Снигур разрешила сопернице повести со счетом 1:4, но при счете 3:5 Дарья сделала брейк, выровняла положения, снова отобрала подачу и выиграла в итоге сет. Такой спурт Снигур деморализовал Ламенс, которая во втором сете смогла взять только один гейм (уже при счете 5:0).

В полуфинале квалификации Дарья Снигур встретится с 29-летней венгеркой Тимеей Бабос, которая в 2016-м даже была в ТОП-30, но сейчас она плетется в хвосте третьей сотни рейтинга.

Уимблдон. Женщины. Квалификация. Четвертьфинал

Сузан Ламенс (Нидерланды, 170) – Дарья Снигур (Украина, 130) 0:2 (5:7, 1:6)

Напомним, что в 2019-му Снигур выигрывала юношеский Уимблдон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уимблдон Дарья Снигур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде