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Цуренко одержала сенсационную победу во втором круге Истборна

Теннис
(2 голосов)

Волевой успех

Цуренко одержала сенсационную победу во втором круге Истборна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинка Леся Цуренко одержала волевую победу над девятой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана во втором раунде теннисного турнира в британском Истборне.

Первый сет наша теннисистка проиграла за полчаса с разгромным счетом 1:6. Серьезная борьба пошла со второй партии, а решающим стал последний гейм, который Рыбакина на своей подаче проиграла. В решающем третьем сете соперницы сначала уверенно брали свои подачи, а в затяжном шестом гейме Цуренко имела четыре брейк-поинта, последний из которых реализовала и довела дело до победы.

Напомним, что в Истборне Цуренко начала свой путь с квалификации. Следующей соперницей украинки станет полячка Магда Линетт.

WTA. Трава. Истборн. Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 21) – Леся Цуренко (Украина, 114) 6:1, 5:7, 3:6

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В статье: Леся Цуренко Елена Рыбакина
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