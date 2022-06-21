Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байндл покидает квалификацию Уимблдона. Завацкая с боями прошла дальше
Две украинки сыграют во втором круге отбора
Фото: AELTC / Автор - David Gray
Еще две украинские теннисистки провели матчи первого раунда квалификации Уимблдонского турнира.
149-я ракетка мира Екатерина Байндл (Козлова) в трех сетах уступила аргентинке Марии Лурдес Карле. Что интересно, первую партию украинка выиграла, однако в двух следующих взяла всего четыре гейма.
Гораздо напряженнее оказался поединок с участием Катарины Завацкой. 229-я ракетка мира выиграла первый сет, вела по ходу второго и все же отдала его сопернице Ранни Штойбер из Великобритании на тай-брейке. В решающей партии Завацкая не реализовала три матч-болла на своей подаче, однако четвертая попытка реализовать матч-болл украинке все же удалась. Следующей соперницей Катарины станет американка Робин Андерсон.
Ранее мы сообщали, что первый раунд квалификации
WTA. Уимблдон. Квалификация. Первый раунд
Мария Лурдес Карле (Аргентина, 210) – Екатерина Байндл (Украина, 149) 3:6, 6:1, 6:3
Ранни Штойбер (Великобритания, 986) - Екатерина Завацкая (Украина, 229) 3:6, 7:6 (7:5), 5:7
Популярное сейчас
- Наркоман, бездомный, архитектор. Где сейчас 15 лучших легионеров в истории Динамо Киев
- Оперативное командование Юг сообщило об ударе по острову Змеиный
- Евросезон 2022/23 начинается. Полная заявка Украины, позиции в посеве и вне его, гарантированные места + опрос
- Сыграет с 9-й ракеткой мира. Леся Цуренко вышла в 1/16 финала турнира в Истборне
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню