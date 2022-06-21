Байндл покидает квалификацию Уимблдона. Завацкая с боями прошла дальше

Еще две украинские теннисистки провели матчи первого раунда квалификации Уимблдонского турнира.

149-я ракетка мира Екатерина Байндл (Козлова) в трех сетах уступила аргентинке Марии Лурдес Карле. Что интересно, первую партию украинка выиграла, однако в двух следующих взяла всего четыре гейма.

Гораздо напряженнее оказался поединок с участием Катарины Завацкой. 229-я ракетка мира выиграла первый сет, вела по ходу второго и все же отдала его сопернице Ранни Штойбер из Великобритании на тай-брейке. В решающей партии Завацкая не реализовала три матч-болла на своей подаче, однако четвертая попытка реализовать матч-болл украинке все же удалась. Следующей соперницей Катарины станет американка Робин Андерсон.

Ранее мы сообщали, что первый раунд квалификации прошла также Дария Снигур .

WTA. Уимблдон. Квалификация. Первый раунд

Мария Лурдес Карле (Аргентина, 210) – Екатерина Байндл (Украина, 149) 3:6, 6:1, 6:3

Ранни Штойбер (Великобритания, 986) - Екатерина Завацкая (Украина, 229) 3:6, 7:6 (7:5), 5:7