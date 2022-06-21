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Байндл покидает квалификацию Уимблдона. Завацкая с боями прошла дальше

Теннис
(2 голосов)

Две украинки сыграют во втором круге отбора

Байндл покидает квалификацию Уимблдона. Завацкая с боями прошла дальше

Фото: AELTC / Автор - David Gray

UA-Футбол
Новина українською

Еще две украинские теннисистки провели матчи первого раунда квалификации Уимблдонского турнира.

149-я ракетка мира Екатерина Байндл (Козлова) в трех сетах уступила аргентинке Марии Лурдес Карле. Что интересно, первую партию украинка выиграла, однако в двух следующих взяла всего четыре гейма.

Гораздо напряженнее оказался поединок с участием Катарины Завацкой. 229-я ракетка мира выиграла первый сет, вела по ходу второго и все же отдала его сопернице Ранни Штойбер из Великобритании на тай-брейке. В решающей партии Завацкая не реализовала три матч-болла на своей подаче, однако четвертая попытка реализовать матч-болл украинке все же удалась. Следующей соперницей Катарины станет американка Робин Андерсон.

Ранее мы сообщали, что первый раунд квалификации прошла также Дария Снигур.

WTA. Уимблдон. Квалификация. Первый раунд

Мария Лурдес Карле (Аргентина, 210) – Екатерина Байндл (Украина, 149) 3:6, 6:1, 6:3

Ранни Штойбер (Великобритания, 986) - Екатерина Завацкая (Украина, 229) 3:6, 7:6 (7:5), 5:7

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В статье: Катерина Байндл Катарина Завацкая
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