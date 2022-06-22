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Калинина впервые в истории попала в посев на турнире Большого шлема

Теннис
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Людмила и Надежда Киченок также попали в посев, но в паре

Калинина впервые в истории попала в посев на турнире Большого шлема

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина станет единственной представительницей Украины в посеве в одиночном разряде на Уимблдонском турнире, который начинается уже 27 июня. Для уроженки Новой Каховки, получившей 29-й номер, это будет первый в истории статус сеяной на турнирах Большого шлема.

Также две представительницы нашей страны будут в посеве в парном разряде. Победительницы Бирмингема, украинка Людмила Киченок вместе с латышкой украинского происхождения Еленой Остапенко получили четвертый номер турнирного рейтинга. Надежда Киченок вместе с румынкой Ралукой-Йоанной Олару получила 15-й номер.

В топ-3 мужского посева в преддверии жеребьевки входят Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Каспер Рууд. У женщин лидируют Ига Швентек, Анетт Контавейт и Онс Жабер. Также обращает на себя внимание участие в турнире Серены Уильямс, однако она будет вне посева, поэтому с первого же раунда может получить в соперницы кого-нибудь из фавориток турнира.

Полный посев можно увидеть на сайте Уимбдона здесь.

Церемония жеребьевки сетки Уимблдона состоится в ближайшую пятницу.

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В статье: Надежда Киченок Людмила Киченок Ангелина Калинина Уимблдон
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