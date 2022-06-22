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Калинина впервые в истории попала в посев на турнире Большого шлема
Людмила и Надежда Киченок также попали в посев, но в паре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина станет единственной представительницей Украины в посеве в одиночном разряде на Уимблдонском турнире, который начинается уже 27 июня. Для уроженки Новой Каховки, получившей 29-й номер, это будет первый в истории статус сеяной на турнирах Большого шлема.
Также две представительницы нашей страны будут в посеве в парном разряде. Победительницы
В топ-3 мужского посева в преддверии жеребьевки входят Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Каспер Рууд. У женщин лидируют Ига Швентек, Анетт Контавейт и Онс Жабер. Также обращает на себя внимание участие в турнире Серены Уильямс, однако она будет вне посева, поэтому с первого же раунда может получить в соперницы кого-нибудь из фавориток турнира.
Полный посев можно увидеть на сайте Уимбдона
Церемония жеребьевки сетки Уимблдона состоится в ближайшую пятницу.
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