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Леся Цуренко снялась с четвертьфинала турнира в Истборне
Видимо, из-за травмы
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Леся Цуренко не вышла на матч четвертьфинала турнира WTA 500 в Истборне. Украинка должна была сыграть против Беатрис Хадад-Майя, но в турнирной сетке бразильянка уже фигурирует как соперница Петры Квитовой в полуфинале.
Вероятная причина снятия Церунко с турнира – травма. Лесю беспокоит боль в локте, на которую она жаловалась накануне из-за высокой нагрузки.
Напомним, что перед этим Леся Цуренко удачно прошла сеткой Истборна, поочередно одолев Осорио Серрано, Рыбакину и Линетт.
Напомним, что уже на следующей неделе Леся Цуренко должна стартовать на Уимблдоне.
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