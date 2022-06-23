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Леся Цуренко снялась с четвертьфинала турнира в Истборне

Теннис
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Видимо, из-за травмы

Леся Цуренко снялась с четвертьфинала турнира в Истборне

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко не вышла на матч четвертьфинала турнира WTA 500 в Истборне. Украинка должна была сыграть против Беатрис Хадад-Майя, но в турнирной сетке бразильянка уже фигурирует как соперница Петры Квитовой в полуфинале.

Вероятная причина снятия Церунко с турнира – травма. Лесю беспокоит боль в локте, на которую она жаловалась накануне из-за высокой нагрузки.

Напомним, что перед этим Леся Цуренко удачно прошла сеткой Истборна, поочередно одолев Осорио Серрано, Рыбакину и Линетт.

Напомним, что уже на следующей неделе Леся Цуренко должна стартовать на Уимблдоне.

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В статье: Леся Цуренко
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