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Без украинок. Сформированы полуфинальные пары турнира в Истборне
Травяной сезон продолжается
sportztimes
Сформировались полуфинальные пары теннисного турнира категории WTA 500 в Истборне. Итальянка Камила Джорджи сыграет против представительницы Латвии Елены Остапенко.
Другую полуфинальную пару сформируют чешка Петра Квитова и бразильянка Беатрис Хадад-Майя.
В четвертьфинале турнира Украина была представлена двумя представительницами. Однако Ангелина Калинина проиграла Остапенко, а Леся Цуренко из-за травмы не вышла на старт против Хадад-Майя. Еще раньше из сетки вылетела Марта Костюк.
Полуфиналы Истборна запланированы на 24-е июня.
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