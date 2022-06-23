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Без украинок. Сформированы полуфинальные пары турнира в Истборне

Теннис
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Травяной сезон продолжается

Без украинок. Сформированы полуфинальные пары турнира в Истборне

sportztimes

UA-Футбол
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Сформировались полуфинальные пары теннисного турнира категории WTA 500 в Истборне. Итальянка Камила Джорджи сыграет против представительницы Латвии Елены Остапенко.

Другую полуфинальную пару сформируют чешка Петра Квитова и бразильянка Беатрис Хадад-Майя.

В четвертьфинале турнира Украина была представлена ​​двумя представительницами. Однако Ангелина Калинина проиграла Остапенко, а Леся Цуренко из-за травмы не вышла на старт против Хадад-Майя. Еще раньше из сетки вылетела Марта Костюк.

Полуфиналы Истборна запланированы на 24-е июня.

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В статье: Елена Остапенко Петра Квитова
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