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Истборн. Обидчица Ангелины Калининой вышла в финал турнира
Елена Остапенко продолжает свой ход
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в финал теннисного турнира в Истборне (WTA 500). В полуфинальном матче она обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 6:2.
Отметим, что на предыдущем этапе, - в четвертьфинале турнира, - Остапенко переиграла первую ракетку Украины Ангелину Калинину.
Остапенко находится в шаге от того, чтобы защитить титул. В прошлом году в Истборне в финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт. В этот раз ей придется соперничать с чешкой Петрой Квитовой.
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