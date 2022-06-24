Истборн. Обидчица Ангелины Калининой вышла в финал турнира

Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в финал теннисного турнира в Истборне (WTA 500). В полуфинальном матче она обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 6:2.

Отметим, что на предыдущем этапе, - в четвертьфинале турнира, - Остапенко переиграла первую ракетку Украины Ангелину Калинину.

Остапенко находится в шаге от того, чтобы защитить титул. В прошлом году в Истборне в финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт. В этот раз ей придется соперничать с чешкой Петрой Квитовой.