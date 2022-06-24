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Петра Квитова стала еще одной финалисткой турнира в Истборне
Сыграет против Елены Остапенко
sportztimes
В полуфинале травяного турнира в Истборне (WTA 500) Петра Квитова сломила сопротивление бразильянки Беатрис Хадад-Майя. Матч получился напряженным и трудным для обеих участниц. Первый сет Квитова выиграла только на тайбрейке, а во втором решающим оказался первый гейм, в котором чешка совершила брейк – 7:6, 6:4.
В финале Петра Квитова сыграет с действующей обладательницей трофея Истборна Еленой Остапенко.
Добавим, что в четвертьфинале турнира бразильянка Беатрис Хадад-Майя должна была сыграть с украинкой Лесей Цуренко, однако последняя не вышла на матч из-за давних проблем с локтем.
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