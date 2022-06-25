Wimbledon опубликовал эффектное промо к началу турнира

Организаторы одного из турниров серии Grand Slam – Wimbledon опубликовали эффектное промо-видео к началу турнира.

Соответствующий ролик появился на официальном сайте соревнований.

Напомним, что в этом году открытый чемпионат Великобритании пройдет с 27 июня по 10 июля.