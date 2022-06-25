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Wimbledon опубликовал эффектное промо к началу турнира
Это будет блестящий турнир
Организаторы одного из турниров серии Grand Slam – Wimbledon опубликовали эффектное промо-видео к началу турнира.
Соответствующий ролик появился на официальном сайте соревнований.
Напомним, что в этом году открытый чемпионат Великобритании пройдет с 27 июня по 10 июля.
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