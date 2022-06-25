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Wimbledon опубликовал эффектное промо к началу турнира

Теннис
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Это будет блестящий турнир

Wimbledon опубликовал эффектное промо к началу турнира

UA-Футбол
Новина українською

Организаторы одного из турниров серии Grand Slam – Wimbledon опубликовали эффектное промо-видео к началу турнира.

Соответствующий ролик появился на официальном сайте соревнований.

Напомним, что в этом году открытый чемпионат Великобритании пройдет с 27 июня по 10 июля.

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В статье: wimbledon
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