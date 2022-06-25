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Королева: Свитолина поделилась с болельщиками новым ярким фото
Украинка непревзойденная
фото - JetSetter.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими болельщиками новым ярким фото. Соответствующий снимок она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее организаторы Wimbledon
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