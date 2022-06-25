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Королева: Свитолина поделилась с болельщиками новым ярким фото

Теннис
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Украинка непревзойденная

Королева: Свитолина поделилась с болельщиками новым ярким фото

фото - JetSetter.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими болельщиками новым ярким фото. Соответствующий снимок она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Королева: Свитолина поделилась с болельщиками новым ярким фото - изображение 1

Напомним, что ранее организаторы Wimbledon опубликовали эффектное промо к началу турнира.

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В статье: Элина Свитолина
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