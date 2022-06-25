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Ястремская показала фото из подготовки к Уимблдону
Пожелаем ей удачи
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская ведет активную подготовку к Открытому чемпионату Великобритании – Уимблдону. Фото с тренировочного процесса наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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