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Костюк показала первые фото из Уимблдона

Теннис
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Украинка рада быть в Лондоне

Костюк показала первые фото из Уимблдона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала фото из Лондона. Там наша спортсменка готовится к старту Открытого чемпионата Великобритании – Уимблдону. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Напомним, что ранее Ястремская показала фото с тренировки к Уимблдону.

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В статье: Марта Костюк Уимблдон
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