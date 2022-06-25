Костюк показала первые фото из Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала фото из Лондона. Там наша спортсменка готовится к старту Открытого чемпионата Великобритании – Уимблдону. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ястремская показала фото с тренировки к Уимблдону.