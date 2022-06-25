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Костюк показала первые фото из Уимблдона
Украинка рада быть в Лондоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала фото из Лондона. Там наша спортсменка готовится к старту Открытого чемпионата Великобритании – Уимблдону. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ястремская
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