Надаль прокомментировал поражение от Оже-Альясима на турнире в Гарлингеме

Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль, прокомментировал поражение от Феликса Оже-Альясима в матче выставочного турнира в Гарлингеме. Его слова цитирует Tennis Majors:

"Цель достигнута. Было здорово сыграть с таким классным игроком, как Феликс. Сегодня он был немного лучше, но я положительно оцениваю последние несколько дней.

Я не играл на этом покрытии три года, поэтому каждый день это новый шанс и новая возможность. Надеюсь, что к началу "Уимблдона" буду готов на 100%" – сказал он.