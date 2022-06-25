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Надаль прокомментировал поражение от Оже-Альясима на турнире в Гарлингеме
Подготовка к Grand Slam
Фото: The North East Affairs
Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль, прокомментировал поражение от Феликса Оже-Альясима в матче выставочного турнира в Гарлингеме. Его слова цитирует Tennis Majors:
"Цель достигнута. Было здорово сыграть с таким классным игроком, как Феликс. Сегодня он был немного лучше, но я положительно оцениваю последние несколько дней.
Я не играл на этом покрытии три года, поэтому каждый день это новый шанс и новая возможность. Надеюсь, что к началу "Уимблдона" буду готов на 100%" – сказал он.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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