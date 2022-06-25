Людмила Киченок и Елена Остапенко снялись с финала парного турнира в Истборне

Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко не сыграли в финале парного разряда турнира в Истборне. Украинско-латвийская пара должна была соперничать с сербско-польским дуэтом Александра Крунич / Маргарет Линетт, однако Киченок / Остапенко снялись с матча.

Официальная причина – травма большого пальца правой ноги, возникшая у Остапенко после финального матча в одиночном разряде. К слову, тот финал латвийка проиграла Петре Квитовой 0:2.

Таким образом, трофей в парном разряде достался дуэту Александра Крунич / Маргарет Линетт, который в полуфинале одержал победу тоже на отказе (Онс Жабер / Серена Уильямс).

Добавим, что пара Людмила Киченок / Елена Остапенко выиграла на прошлой неделе турнир в Бирмингеме.