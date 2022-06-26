Новак Джокович: Я не вижу вклада российских и белорусских теннисистов в происходящее

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что считает несправедливым запрет россиянам и белорусам не играть на Уимблдоне и других турнирах. Его слова цитирует официальный канал турнира:

"Я уже давно знаю Сергея (Стаховского - прим). Он долгое время был моим коллегой не только на корте, но и в Совете игроков. У нас действительно хорошие отношения. Я с ним связывался, и мы общались в последнее время. Я понимаю его разочарование и отношение украинцев к россии и происходящему.

Конечно, я не буду комментировать и не буду лезть в войну. Как ребенок войны – даже нескольких в 90-х – я знаю, какие эмоции испытываешь в таком положении.

Но, с другой стороны, я не могу сказать, что полностью согласен с бессрочным запретом выступать российским и белорусским игрокам. Я просто не вижу, какой был их вклад в происходящее. Я не думаю, что это справедливо.

Я считаю, что они согласились бы пойти на компромисс, который у них был в ситуации с Олимпийскими играми, где они выступали под нейтральным флагом. Я думаю, что они заслуживают побеждать. Они заслуживают соревноваться. Они профессиональные спортсмены, никто из них не поддержал ни одной войны или чего-то подобного.

Это очень щепетильная тема. Если что-то происходит на глобальном уровне, чтобы ты не сказал как человек из той или иной страны, это так или иначе будет оцениваться.

Я понимаю обе стороны. Очень сложно сказать, что правильно, а что нет. Но как спортсмен я ставлю себя на их место – если бы мне запретили играть из-за подобных обстоятельств, а моего вклада в это не было, я не считал бы, что это справедливо.

Позвольте мне напомнить, что в 90-е годы – с 1992 по 1996 годы – любым спортсменам из Сербии не было позволено выступать на международной арене в любом виде спорта. Так что я знаю, какие это эмоции. В то время я был очень юным, но я знаю тогдашних действующих спортсменов, и как это повлияло на их жизнь. Многие из них ушли из спорта, потому что 4 года – это очень долгий срок.

Поэтому это все, что я могу сказать" – сказал он.

Напомним, что за время войны россии против Украины с 24 февраля по сегодняшний день убито более 300 детей и более 4000 тысяч мирных жителей (только по официальным данным ООН).