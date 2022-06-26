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Серена Уильямс о планах на Уимблдон: Я не буду отвечать
Планы совершенно понятны
Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась отвечать на вопрос о целях на Открытый чемпионат Великобритании – Уимблдон. Ее слова цитирует tennismajors.com:
"Ребята, вы знаете ответ на этот вопрос. Не знаю, у меня высокие цели, но посмотрим. Я не буду отвечать" – сказала легендарная американка.
Напомним, что ранее Энди Маррей
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