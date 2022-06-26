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Серена Уильямс о планах на Уимблдон: Я не буду отвечать

Теннис
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Планы совершенно понятны

Серена Уильямс о планах на Уимблдон: Я не буду отвечать

UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась отвечать на вопрос о целях на Открытый чемпионат Великобритании – Уимблдон. Ее слова цитирует tennismajors.com:

"Ребята, вы знаете ответ на этот вопрос. Не знаю, у меня высокие цели, но посмотрим. Я не буду отвечать" – сказала легендарная американка.

Напомним, что ранее Энди Маррей рассказал о планах помочь украинским семьям.

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В статье: Серена Уильямс Уимблдон
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