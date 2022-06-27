Сегодня стартует основная сетка третьего в сезоне турнира Большого Шлема – Уимблдона

Сегодня, 27-го июня, в Лондоне стартует основная сетка третьего в сезоне турнира Большого Шлема. Уимблдон по традиции будет проходить две недели, лучшие теннисисты планеты на травяном покрытии поборются за престижный трофей.

В женской сетке будет солидное представительство Украины – в основном раунде сыграют Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Также в парном разряде увидим Людмилу Киченок.

Сегодня, 27-го июня, должны сыграть три украинки. Леся Цуренко – против британки Джоджи Бареджж (ориентировочно в 13:00), Ангелина Калинина – против венгерки Анны Бондарь (ориентировочно в 13:00), Марта Костюк – против британки Кэти Свон (ориентировочно в 19:00). Даяна Ястремская свой матч проведет завтра, 28-го июня, против румынки Аны Богдан (ориентировочно в 13:00).

Напомним, что Уимблдон – единственный турнир Большого Шлема, не допустивший к своему участию представителей стран-агрессоров россии и беларуси. ATP и WTA за это лишили турнир рейтинговых очков.