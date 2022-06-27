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Первый соревновательный день Уимблдона-2022 был прерван из-за непогоды

Теннис
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Были остановлены и матчи украинок

Первый соревновательный день Уимблдона-2022 был прерван из-за непогоды

фото - wimbledon.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27-го июня, стартовала основная сетка Уимблдона-2022. Дневная сессия началась в 13:00 по Киеву, однако матчи были приостановлены из-за непогоды. С неба пошел дождь.

Среди прочего были приостановлены и матчи с участием украинок. Леся Цуренко в первом сете побеждает британку Джоди Барредж 5:2 (далее – подача Церунко). Этот матч можно посмотреть ЗДЕСЬ >>>

Ангелина Калинина и Анна Бондарь (Венгрия) приостановились при счете 4:4 (первый сет) и на подаче венгерки. Этот матч можно досмотреть ЗДЕСЬ >>>

Отметим, что на сегодняшний день также запланирован поединок Марты Костюк против британки Кэти Свон. Матч начнется не раньше 19-ти часов по Киеву.

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В статье: Уимблдон
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