Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый соревновательный день Уимблдона-2022 был прерван из-за непогоды
Были остановлены и матчи украинок
фото - wimbledon.com
Сегодня, 27-го июня, стартовала основная сетка Уимблдона-2022. Дневная сессия началась в 13:00 по Киеву, однако матчи были приостановлены из-за непогоды. С неба пошел дождь.
Среди прочего были приостановлены и матчи с участием украинок. Леся Цуренко в первом сете побеждает британку Джоди Барредж 5:2 (далее – подача Церунко). Этот матч можно посмотреть ЗДЕСЬ >>>
Ангелина Калинина и Анна Бондарь (Венгрия) приостановились при счете 4:4 (первый сет) и на подаче венгерки. Этот матч можно досмотреть ЗДЕСЬ >>>
Отметим, что на сегодняшний день также запланирован поединок Марты Костюк против британки Кэти Свон. Матч начнется не раньше 19-ти часов по Киеву.
Популярное сейчас
- Ринат Ахметов подал иск против россии в Европейский суд по правам человека
- Новая метла по-новому метёт. О смене курса новых боссов Челси и прощании с Грановской
- Формально у россия произошел дефолт по внешнему долгу
- Людмила Киченок и Елена Остапенко снялись с финала парного турнира в Истборне
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме