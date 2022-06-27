Цуренко обыграла британку на старте Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала непростую победу в стартовом поединке основной сетки Уимблдона. 101-я ракета мира в двух сетах справилась с британкой Джоди Барредж (141), получившей на Уимблдон Уайлд кард.

Поединок дважды прерывался. Сперва паузу пришлось сделать из-за дождя, а практически сразу после возобновления встречи недомогание почувствовал боллбой, из-за чего матч также прервали.

Что касается самой игры, то Цуренко справилась за два сета. Первый матч-болл в активном розыгрыше Барредж отыграла, но второй невынужденной ошибкой (неточный удар по длине) путёвку в следующий круг украинке подарила сама соперница.

Во втором круге Леся Цуренко может сыграть с другой украинкой, если Ангелина Калинина пройдёт венгерку Анну Бондар.

WTA. Уимблдон. Первый раунд

Джоди Барредж (Великобритания, 141) - Леся Цуренко (Украина, 101) 2:6, 3:6