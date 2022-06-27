Журналист: Серена Уильямс рискует опозориться на Уимблдоне

Журналист издания Forbes Теренс Мур высказал мнение, что 23-кратной чемпионке турниров "Большого шлема" Серене Уильямс стоит закончить карьеру, вместо того чтобы продолжать играть. Ранее 40-летняя Уильямс решила выступить на Уимблдоне, который проходит с 27 июня по 10 июля.

"Серена Уильямс рискует опозориться на Уимблдоне", — так озаглавлен материал журналиста на сайте издания.

"Без сомнения, Серена Уильямс — величайшая теннисистка всех времён. Она сочетает чутьё с мастерством. У неё рекордные 23 титула "Большого шлема" в профессиональной эре с 1968 года.

Ей не нужно продолжать играть. Ей следует уйти на пенсию прямо сейчас — как раз перед очередной порцией клубники со сливками на этой неделе во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета. Ей 40, и в теннисном возрасте это почти что умер, особенно если учесть, что действующая чемпионка Уимблдона Эшли Барти закончила карьеру в марте в возрасте 25 лет.

Мало того, Уильямс не выиграла ни одного крупного турнира со времён Открытого чемпионата Австралии пять лет назад. Она не играла ни в одном официальном одиночном матче, после того как в июне 2021 года повредила правую ногу, поскользнувшись на скользкой траве Центрального корта на Уимблдоне во время первого сета своего первого матча", — написал он.