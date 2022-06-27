Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Журналист: Серена Уильямс рискует опозориться на Уимблдоне
По его мнению, американке нужно завязывать с теннисом
фото - flashscore.com.ua
Журналист издания Forbes Теренс Мур высказал мнение, что 23-кратной чемпионке турниров "Большого шлема" Серене Уильямс стоит закончить карьеру, вместо того чтобы продолжать играть. Ранее 40-летняя Уильямс решила выступить на Уимблдоне, который проходит с 27 июня по 10 июля.
"Серена Уильямс рискует опозориться на Уимблдоне", — так озаглавлен материал журналиста на сайте издания.
"Без сомнения, Серена Уильямс — величайшая теннисистка всех времён. Она сочетает чутьё с мастерством. У неё рекордные 23 титула "Большого шлема" в профессиональной эре с 1968 года.
Ей не нужно продолжать играть. Ей следует уйти на пенсию прямо сейчас — как раз перед очередной порцией клубники со сливками на этой неделе во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета. Ей 40, и в теннисном возрасте это почти что умер, особенно если учесть, что действующая чемпионка Уимблдона Эшли Барти закончила карьеру в марте в возрасте 25 лет.
Мало того, Уильямс не выиграла ни одного крупного турнира со времён Открытого чемпионата Австралии пять лет назад. Она не играла ни в одном официальном одиночном матче, после того как в июне 2021 года повредила правую ногу, поскользнувшись на скользкой траве Центрального корта на Уимблдоне во время первого сета своего первого матча", — написал он.
Популярное сейчас
- Еще один на выход. Чемпион Словакии арендует нападающего Динамо
- Новая метла по-новому метёт. О смене курса новых боссов Челси и прощании с Грановской
- Округлили. Генштаб ВСУ сообщил, что количество российских солдат, убитых на войне в Украине, достигло 35-ти тысяч
- Хуберт Хуркач будет жертвовать на помощь украинцам 100 евро за каждый совершенный эйс на Уимблдоне
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме