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Уимблдон. Калинина одержала волевую победу и сыграет во втором круге с Цуренко

Теннис
(1 голосов)

Нас ждёт украинское дерби

Уимблдон. Калинина одержала волевую победу и сыграет во втором круге с Цуренко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина стартовала на Уимблдоне 2022 с волевой победы. 25-летняя теннисистка в трёх сетах справилась с венгерой Анной Бондар.

Первая партия осталась за соперницей, а игра прерывалась из-за дождя. Но уже на второй сет Калинина собралась, уменьшила количество невынужденных ошибок, что принесло результат. На старте решающего сета Ангелина сразу повела 2:0. В конце поединка Бондар серьёзно добавила в интенсивности, заставила украинку побегать по корту и даже сделала брейк. Но новокаховчанка справилась с давлением, в ответ забрала ещё одну подачу соперницы и победу во встрече.

Соперница Калининой по второму кругу Уимблдонского турнира уже известна. Ей станет ещё одна украинка, Леся Цуренко, которая сегодня также одержала победу.

WTA. Уимблдон. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина, 34) - Анна Бондар (Венгрия, 64) 4:6, 6:2, 6:4

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В статье: Ангелина Калинина Уимблдон
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