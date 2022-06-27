Уимблдон. Калинина одержала волевую победу и сыграет во втором круге с Цуренко

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина стартовала на Уимблдоне 2022 с волевой победы. 25-летняя теннисистка в трёх сетах справилась с венгерой Анной Бондар.

Первая партия осталась за соперницей, а игра прерывалась из-за дождя. Но уже на второй сет Калинина собралась, уменьшила количество невынужденных ошибок, что принесло результат. На старте решающего сета Ангелина сразу повела 2:0. В конце поединка Бондар серьёзно добавила в интенсивности, заставила украинку побегать по корту и даже сделала брейк. Но новокаховчанка справилась с давлением, в ответ забрала ещё одну подачу соперницы и победу во встрече.

Соперница Калининой по второму кругу Уимблдонского турнира уже известна. Ей станет ещё одна украинка, Леся Цуренко, которая сегодня также одержала победу .

WTA. Уимблдон. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина, 34) - Анна Бондар (Венгрия, 64) 4:6, 6:2, 6:4