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Уимблдон. Леся Цуренко успешно преодолела стартовый матч соревнований

Теннис
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Матч прошел очень легко для украинки

Уимблдон. Леся Цуренко успешно преодолела стартовый матч соревнований

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Леся Цуренко с победы стартовала на Уимблдоне. В матче с Джоди Баррейдж украинка оказалась сильнее.

Леся Цуренко - Джоди Баррейдж 6:2, 6:3

Через час с четвертью украинка реализовала 4 брейк-поинта из шести и 4 раза ошиблась при подаче. Британка выполнила 1 эйс и допустила четырех "двойных". Это была первая встреча теннисисток. Отметим, что игра прерывалась из-за дождя.

Также сегодня на травяном Шлеме сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк.

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В статье: Леся Цуренко
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