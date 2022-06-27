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Уимблдон. Леся Цуренко успешно преодолела стартовый матч соревнований
Матч прошел очень легко для украинки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко с победы стартовала на Уимблдоне. В матче с Джоди Баррейдж украинка оказалась сильнее.
Леся Цуренко - Джоди Баррейдж 6:2, 6:3
Через час с четвертью украинка реализовала 4 брейк-поинта из шести и 4 раза ошиблась при подаче. Британка выполнила 1 эйс и допустила четырех "двойных". Это была первая встреча теннисисток. Отметим, что игра прерывалась из-за дождя.
Также сегодня на травяном Шлеме сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк.
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