Матч Джокович - Квон Сон У прерван

Матч первого круга Уимблдона, в котором играет Новак Джокович, прерван. Причина заключается в том, что одному из зрителей на трибунах понадобилась неотложная медицинская помощь.

Соперником Джоковича является Квон Сон У (Республика Корея). Серб выиграл первый сет (6:3), во втором кореец ведёт 1:0.

35-летний Новак Джокович является действующим победителем Уимблдона. Он шесть раз выигрывал этот турнир.