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Матч Джокович - Квон Сон У прерван

Теннис
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Стало плохо одному из зрителей

Матч Джокович - Квон Сон У прерван

Фото: Tennis World

Новина українською

Матч первого круга Уимблдона, в котором играет Новак Джокович, прерван. Причина заключается в том, что одному из зрителей на трибунах понадобилась неотложная медицинская помощь.

Соперником Джоковича является Квон Сон У (Республика Корея). Серб выиграл первый сет (6:3), во втором кореец ведёт 1:0.

35-летний Новак Джокович является действующим победителем Уимблдона. Он шесть раз выигрывал этот турнир.

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В статье: Новак Джокович
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