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Джокович с победы стартовал на Уимблдоне
Серб добыл волевую победу
Фото: The Denver Channel
Третья ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович успешно стартовал на Уимблдоне-2022.
В матче первого круга первый сеяный Джокович обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У.
Новак Джокович - Квон Сон Ву 6:3, 3:6, 6:3, 6:4
Их встреча продлилась 2 часа 28 минут. Джокович 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника семь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде Джокович сыграет с победителем матча Танаси Коккинакис (Австралия) – Камиль Майхшак (Польша)
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