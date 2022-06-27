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Джокович с победы стартовал на Уимблдоне

Теннис
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Серб добыл волевую победу

Джокович с победы стартовал на Уимблдоне

Фото: The Denver Channel

Новина українською

Третья ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович успешно стартовал на Уимблдоне-2022.

В матче первого круга первый сеяный Джокович обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У.

Новак Джокович - Квон Сон Ву 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Их встреча продлилась 2 часа 28 минут. Джокович 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника семь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Джокович сыграет с победителем матча Танаси Коккинакис (Австралия) – Камиль Майхшак (Польша)

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В статье: Новак Джокович
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