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Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось одержать минимум 80 побед на всех ТБШ

Теннис
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Серб мог проиграть матч

Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось одержать минимум 80 побед на всех ТБШ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Третья ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось одержать минимум 80 побед на всех четырёх ТБШ.

Это произошло после выхода Джоковича во второй раунд Уимблдона-2022. Напомним, на старте Новак обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон Ву со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Для титулованного серба эта победа стала 80-й в Лондоне.

Общее количество побед Джоковича на ТБШ:

Australian Open – 82;
"Ролан Гаррос" — 85;
Уимблдон – 80;
US Open – 81.

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В статье: Новак Джокович
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