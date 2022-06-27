Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось одержать минимум 80 побед на всех ТБШ

Третья ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось одержать минимум 80 побед на всех четырёх ТБШ.

Это произошло после выхода Джоковича во второй раунд Уимблдона-2022. Напомним, на старте Новак обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон Ву со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Для титулованного серба эта победа стала 80-й в Лондоне.

Общее количество побед Джоковича на ТБШ:

Australian Open – 82;

"Ролан Гаррос" — 85;

Уимблдон – 80;

US Open – 81.