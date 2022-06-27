Рафаэль Надаль ушёл из тренировки на Уимблдоне в ярости

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль провёл восьмую тренировку на кортах Уимблдона-2022.

Надаль тренировался на корте Аоранги, на сессии присутствовали его спарринг-партнёр Марк Лопес и тренер Франсиско Ройг, а также физиотерапевт титулованного теннисиста.

По информации британского издания Express, в один из моментов Надаль пришёл в ярость после серии допущенных ошибок.