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Рафаэль Надаль ушёл из тренировки на Уимблдоне в ярости
Испанец допустил серию ошибок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль провёл восьмую тренировку на кортах Уимблдона-2022.
Надаль тренировался на корте Аоранги, на сессии присутствовали его спарринг-партнёр Марк Лопес и тренер Франсиско Ройг, а также физиотерапевт титулованного теннисиста.
По информации британского издания Express, в один из моментов Надаль пришёл в ярость после серии допущенных ошибок.
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