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10-я ракетка мира Хуберт Хуркач покидает Уимблдон на старте соревнований
Поляк уступил менее именитому сопернику
Фото: FirstSportz
10-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач неожиданно не сумел пробиться во второй круг Уимблдона-2022.
На старте соревнований прошлогодний полуфиналист Хуркач (7) отыгрался с 0:2 по сетам в матче с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, однако на тай-брейке пятой партии упустил победу.
Хуберт Хуркач - Алехандро Давидович-Фокиной 7:6 (7:4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6 (10:8)
Встреча теннисистов продлилась 3 часа 34 минуты. Хуркач 21 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету испанца пять эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
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